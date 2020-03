Guerra totale nell’Udc, si prepara la grande fuga. Martino: “Fra pochi giorni ci determineremo”

“C’è anche chi plaude alle nomine altrui contando quanto il due di bastoni quando la briscola è a coppe. Io li definirei generali senza esercito”. Ancora una volta, va giù duro il coordinatore provinciale dell’Udc Marco Martino, secondo cui “la nomina di Francesco Talarico è isolata dal resto del partito”.

“Tutto il partito, i consiglieri, i dirigenti – sostiene il sindaco di Capistrano – hanno firmato un documento esprimendo il loro dissenso da scelte antidemocratiche. Il partito rischia la distruzione totale in Calabria e c’è chi corre per tappetino di comodo ad osannare il nulla”. Per Martino la scelta deve essere condivisa da tutti i dirigenti e fra pochi giorni “ci determineremo di conseguenza”. “Il silenzio di queste ore – conclude – non sarà rassegnazione, ma solo carica per continuare a battagliare”.