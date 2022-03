Guerra in Ucraina, le considerazioni di Padre Giovanni Cozzolino

Rispetto ai tragici eventi che l’Europa sta vivendo in questi giorni, interviene, con un suo scritto, Padre Giovanni Cozzolino, francescano dell’Ordine dei Minimi nella Chiesa di San Giorgio e San Francesco di Paola a Pizzo. Di seguito, le sue considerazioni:

“L’equilibrio instabile della pace all’interno del quale viviamo, nonostante i nostri desideri, i nostri propositi e le iniziative di pace, ci spinge a considerare San Francesco di Paola, nella prospettiva dell’impegno di ogni uomo per la pace, tenendo conto, soprattutto, degli inviti, che periodicamente vengono fatti (solenne fu quello di Giovanni Paolo II nel 2003 per la Prima marcia della penitenza a Paola per la guerra in Iraq) a pregare e a digiunare per la pace il prossimo 2 marzo, in coincidenza con l’inizio della quaresima per scongiurare l’aggravamento dell’attuale guerra in Ucraina. Il motivo, a mi avviso, è che il Signore gradisce la preghiera di un popolo penitente e che vivendo la vita come quaresima e la quaresima come vita, si relativizza il delirio umano di sentirsi onnipotenti, comprendendo che qualsiasi tipo di guerra è inutile, perché la ‘vita è come un ombra che passa’, come diceva San Francesco di Paola. Il problema della pace ha attirato l’attenzione del Santo e lo ha spinto ad un’azione sollecita a favore della pacificazione tra gli stati europei, e all’impegno nella lotta contro il pericolo delle invasioni turche. Quando questi ultimi sbarcano ad Otranto nel 1480, egli rimane chiuso nella sua cella, pregando e digiunando: San Francesco di Paola visse queste vicende con profonda partecipazione interiore, come si rileva dalla lettera che scrive al primo nucleo di Monache Minime riunite ad Andujar (Spagna): ‘Pregate per la pace, perché è il più grande tesoro che possono avere i popoli. Essa è una santa mercanzia che va acquistata a caro prezzo’ disse allora il poverello di Paola. Per la pace egli mette in gioco tutta la forza della sua spiritualità penitenziale: la preghiera e il digiuno, nulla trascurando di quei mezzi umani, quali il consiglio, le relazioni diplomatiche, gli appelli vari, con i quali si può e si deve arrivare alla pace. Da una parte non bisogna risparmiare nulla perché il dialogo, il confronto leale, la fiducia reciproca vengano adoperati per la soluzione dei conflitti; dall’altra, bisogna ricorrere a Dio, chiedendo la pace come dono e preparandosi a riceverlo con una condotta di vita che superi l’egoismo e la bramosia di potere. La preghiera, il digiuno e l’astinenza sono proposti dal nostro Santo solo in funzione del raggiungimento di una situazione di liberazione, tale da rendere l’uomo capace di entrare in comunione con Dio, capace di amore e di perdono, di accoglienza e di riconciliazione, di rispetto e di perdono, di dialogo e di comprensione”.