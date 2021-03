Guccione teme che la Calabria entri in zona rossa: “Continua ad essere l’unica regione a non avere il Piano di contrasto al Covid-19”

“Non fa più notizia, nessuno si scandalizza, ma i calabresi, proprio in queste settimane continuano a pagarne le conseguenze: la Calabria – mette il dito nella piaga Carlo Guccione – continua ad essere l’unica regione a non avere il Piano di contrasto al Covid-19. E siamo in piena terza ondata.

Nonostante le numerose denunce sono trascorsi, inutilmente, mesi e mesi, nessuno è intervenuto e oggi ci troviamo di nuovo impreparati ad affrontare l’emergenza Covid, così come dimostrano le immagini e le notizie di queste ore sul sistema ospedaliero calabrese in difficoltà. Emblematica è la vicenda dell’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza dove, ancora oggi, i pazienti Covid sono costretti a passare dall’unico Pronto soccorso del nosocomio con lunghe file interminabili e ore di attesa prima di essere ricoverati. Un Pronto soccorso dove prestano servizio sette medici rispetto ai ventidue previsti in organico. Addirittura i vertici dell’Azienda Ospedaliera erano a conoscenza del trasferimento del Primario del Pronto soccorso di Cosenza e nulla hanno fatto per sostituirlo. Incapacità e pressapochismo rischiano di mettere in ginocchio l’ospedale dell’’Annunziata’ di Cosenza. Anche l’attivazione di 12 nuovi posti letto di terapia sub intensiva, se non fa seguito alla dotazione di maggiore personale medico-sanitario, non è in grado di garantire gli standard sanitari, organizzativi e strutturali”. “Dunque, – è la soluzione prospettata dal consigliere regionale del Partito Democratico – si assumano dalle graduatorie aperte anestesisti, medici, infermieri, Oss necessari a fronteggiare l’enorme carico di lavoro a cui è sottoposto l’’Annunziata’ di Cosenza. Chi ha la responsabilità di dirigere l’Azienda Ospedaliera si deve assumere il compito di fare in modo che le cose funzionino ed evitare che i pazienti non possano usufruire delle dovute prestazioni visto che prima di ogni cosa deve essere garantito il diritto alla salute e alla cura dei cittadini. Tutto questo tempo perso senza Piano di contrasto al Covid-19 doveva essere utilizzato per potenziare, ad esempio, il Pronto soccorso di Cosenza con percorsi per malati Covid e Tac e radiologie dedicate; aumentare i posti letto Covid e il numero degli operatori sanitari. Tutto questo non è stato fatto e qualcuno ne dovrà rispondere. Anche per queste ragioni rischiamo, nelle prossime ore, di diventare zona rossa. Ora è necessario che vengano prese decisioni rapide tese ad aumentare immediatamente il numero del personale medico e paramedico necessario a dare risposte adeguate a tutti coloro i quali necessitano di cure e prestazioni sanitarie ed ospedaliere”. “Lo Stato italiano – commenta Guccione – non può dare l’impressione di avere abbandonato la Calabria”.