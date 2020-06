Guccione (PD) lancia l’amo ai 5Stelle: “Le battaglie sulla sanità calabrese possono farci avvicinare”

“Il settore della sanità in Calabria – secondo Carlo Guccione, consigliere regionale del Partito Democratico – può diventare un momento di confronto comune con i rappresentati del Movimento 5 Stelle.

Il deputato Francesco Sapia è stato protagonista di numerose battaglie sulla sanità, seguendo quanto denunciato in questi anni da molti di noi. La sanità calabrese deve essere liberata da tutte quelle forze che la voglio tenerla ‘bloccata’ in uno stato di perenne di commissariamento, per far prevalere interessi particolari a discapito della salute dei cittadini. Non dimentichiamo che abbiamo circa due miliardi di euro di fondi disponibili e non utilizzati destinati alla sanità calabrese e che sono finalizzati alla costruzione di nuovi ospedali, alla realizzazione delle Case della Salute, all’ammodernamento tecnologico e al miglioramento della sanità territoriale. Risorse disponibili e chiuse nei cassetti da oltre dodici ann”. “Mi auguro – confida Guccione – che nell’interesse della sanità calabrese possa aprirsi a breve una fase nuova nei rapporti tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle”.