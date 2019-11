Guasto elettrico all’impianto Sorical, possibili disagi nel Vibonese

Sorical comunica che “un guasto elettrico ha bloccato questa notte (dalle ore 1:00 e fino alle ore 8:00) l’impianto di potabilizzazione dello schema Alaco. Tecnici della Sorical hanno riparato il guasto e alle ore 8:00 ripristinato. Il mancato sufficiente riempimento dei serbatoi di accumulo nelle ore notturne non consentirà ai cittadini vibonesi residenti in alcune zone di avere un servizio regolare per la giornata di oggi”.