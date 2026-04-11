Guardie mediche, sospesa la delibera Asp. Crispo, Rosso e Tassone: “Segnale di apertura”

I sindaci dei Comuni di Brognaturo, Spadola e Simbario (Rossana Tassone, Antonio Rosso e Gennaro Crispo) esprimono soddisfazione per la decisione del commissario dell’Asp di Vibo Valentia Vittorio Sestito di sospendere temporaneamente la riforma prevista dalla delibera n. 176, relativa alla riorganizzazione della Continuità Assistenziale (ex Guardia medica).
“La scelta di rinviare l’attuazione della riforma – affermano – in attesa del confronto fissato per lunedì 13 aprile con le parti interessate, viene accolta positivamente in quanto rappresenta un segnale di attenzione e disponibilità al dialogo istituzionale”.
I primi cittadini sottolineano “l’importanza di un confronto costruttivo che tenga conto delle peculiarità dei territori montani e delle reali esigenze delle comunità locali, spesso caratterizzate da condizioni di maggiore fragilità e difficoltà di accesso ai servizi sanitari”.
In tale contesto, ringraziano il commissario per “la sensibilità dimostrata” ed auspicano che “il percorso di confronto possa portare a soluzioni equilibrate, capaci di garantire la piena tutela del diritto alla salute e un servizio di Continuità Assistenziale efficiente e vicino ai cittadini”.