Guardie mediche, Angilletta e Fazio: “Contrasteremo ogni violazione del diritto alla salute”

“Apprendiamo con stupore della delibera n. 176 dell’8 aprile 2026 adottata dalla Commissione straordinaria dell’Asp di Vibo Valentia, con la quale sono state assunte decisioni in merito alla riorganizzazione territoriale e all’efficientamento delle postazioni di continuità assistenziale”. I sindaci di Mongiana e Fabrizia, Francesco Angilletta e Francesco Fazio, rifiutano ogni ipotesi di semplificazione e riduzione e si schierano contro un provvedimento che “prevede, tra l’altro, che ‘la postazione di Continuità Assistenziale del Comune di Mongiana (popolazione residente: 570 abitanti) sia unificata a quella del Comune di Fabrizia (popolazione residente: 1.940 abitanti), in quanto le due sedi distano tra loro 7,3 km, percorribili in circa 12 minuti di auto’, con un presidio attivo a giorni alterni. Tuttavia, numerose sono le postazioni, soprattutto nelle aree interne, interessate da questa determinazione”.

A loro avviso, si tratta di “una riorganizzazione basata su meri parametri numerici – distanza e popolazione – che non tiene in alcun modo conto delle reali esigenze del territorio, troppo spesso oggetto di scarsa attenzione”. In particolare, “si ignorano fattori fondamentali quali l’elevata presenza di popolazione anziana, le condizioni della viabilità e le criticità climatiche, che in molti casi determinano situazioni di grave disagio. È sufficiente ricordare – aggiungono – le difficoltà registrate durante le recenti allerte meteo, con strade chiuse e l’impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere i centri montani”.



Ancora più grave per Angilletta e Fazio è “la totale mancanza di coinvolgimento delle comunità locali e, in particolare, dei sindaci, democraticamente eletti e rappresentanti diretti delle popolazioni, nonché prime autorità sanitarie nei rispettivi territori. Nella delibera si fa riferimento alla Conferenza dei sindaci del 22 gennaio 2026, quasi a voler attribuire a tale sede una condivisione delle scelte adottate. Nulla di più lontano – evidenziano – dalla realtà. In quella occasione si era stabilito che dovesse essere presentata una proposta sulla quale l’assemblea avrebbe dovuto esprimersi”.

I due sindaci vanno all’attacco e affermano che “la Commissione straordinaria ha deliberato autonomamente, peraltro nell’ultimo giorno del proprio mandato, senza concedere ai sindaci la possibilità di esprimere il proprio parere. Non si ravvisa, inoltre, alcun carattere di urgenza tale da giustificare una simile decisione. Sarebbe stato più opportuno demandare alla futura gestione dell’Azienda il compito di individuare una soluzione più equilibrata e condivisa”. Infine, esplicitano “laformale protesta contro questa decisione” e si impegnano, insieme agli altri amministratori locali, a “contrastare con ogni mezzo consentito ogni possibile violazione del diritto alla salute dei cittadini che rappresentiamo”.