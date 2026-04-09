Guardia medica, Scaturchio contro l’Asp: “Decisione inaccettabile, le aree interne non possono pagare sempre il prezzo dei tagli organizzativi” 

Il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio esprime forte dissenso sulla delibera n. 176 dell’8 aprile 2026 dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che riorganizza le postazioni di continuità assistenziale e che, per l’ambito “Serra San Bruno 4”, che comprende i Comuni di Arena,Dasà e Acquaro prevede la turnazione tra Arena e Acquaro-Dasà su base settimanale e nei weekend alternati. Per il primo cittadino, si tratta di “una scelta che non rafforza il servizio, ma rischia concretamente di renderlo meno accessibile e più incerto per i cittadini delle aree interne”. Chiara la posizione del sindaco: “questa decisione è inaccettabile. Non si può parlare di efficientamento quando il risultato è aumentare le distanze, i disagi e la complessità per chi vive nei piccoli Comuni. La continuità assistenziale è un presidio fondamentale e non può essere trattata come una variabile da ridurre o spostare in base alle esigenze organizzative. Le aree interne – prosegue – non possono continuare a pagare il prezzo della carenza di personale medico e delle scelte dell’Azienda sanitaria. Qui il problema è semplice: il servizio sarà più vicino ai cittadini oppure più lontano? Più immediato oppure più complicato?”.

Per Scaturchio la risposta è inevitabile: “così si indebolisce la sanità di prossimità”. Inoltre, “non si è tenuto conto nell’atto che i Comune di Arena e Acquaro hanno 2 frazioni montane con una distanza chilometrica notevole dal centro abitato. Non accettiamo decisioni calate dall’alto – aggiunge – che incidono sulla vita quotidiana delle persone senza un confronto serio con i territori”. L’obiettivo è quindi “la revisione immediata del provvedimento e l’apertura di un tavolo istituzionale con i Comuni interessati”. Nello specifico, la richiesta del Comune di Dasà è quella che nell’immediatezza venga “modificato l’atto aziendale emanato; predisposto un confronto urgente con Asp e Conferenza dei Sindaci; siano date garanzie concrete sulla piena accessibilità del servizio”. In alternativa “verrà impugnato l’atto dinanzi al Tar Calabria”. “Difendere la sanità territoriale – conclude Scaturchio – significa difendere un diritto fondamentale. Su questo punto Dasà non farà passi indietro”.