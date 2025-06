Guardia medica di Capistrano, Martino: “Avevo ragione, cominciano i disagi”

“Nei giorni scorsi avevo allertato, anche a mezzo stampa, l’opinione pubblica riguardo a ciò che sarebbe successo in riferimento al presidio di guardia medica: purtroppo avevo ragione”.

Il già sindaco Marco Martino insiste sulla problematica sollevata nei giorni scorsi è asserisce che “il cartello appeso alla porta di accesso, ne è l’esempio palese”.

Martino spiega che “è iniziata la sospensione del servizio sanitario zonale che interesserà il presidio capistranese in alcuni giorni del mese di giugno” aggiungendo, però, che “non è detto che tale disservizio possa protrarsi nei mesi successivi”.

“Nei prossimi giorni – afferma l’ex primo cittadino – invierò ai commissari straordinari del Comune una richiesta di intervento per affrontare nell’immediato, con il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, l’annoso problema”. Martino spera in una “pronta risoluzione per il bene dei cittadini” da concretizzarsi “prima che sia troppo tardi e la nostra comunità assista ad un ridimensionamento di un servizio essenziale”.