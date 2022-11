“Guardia medica a singhiozzo” a Fabrizia, Fazio pronto alla battaglia: “Domani andrò da Occhiuto per fargli capire la gravità del problema”

“Il funzionamento a singhiozzo” della guardia medica di Fabrizia è nel mirino del sindaco Francesco Fazio che ha intenzione di “andare fino in fondo” per “risolvere alla radice il problema”. “L’ultimo episodio in ordine temporale – racconta il primo cittadino – è quella di una concittadina che sabato sera ha avuto problemi di salute, ma ha trovato la guardia medica chiusa. C’era solo un avviso che invitava a recarsi a Mongiana in caso di bisogno. Questa situazione è insostenibile e inaccettabile, non è possibile che un paese di montagna con oltre 2.200 abitanti, per la maggior parte anziani, sia sprovvisto del servizio di continuità assistenziale”.

Il nodo sarebbe legato alla mancanza di personale, ma ciò, ad avviso di Fazio, non può essere una giustificazione per lasciare la popolazione senza alcuna copertura relativa ad un servizio essenziale”. Fazio è quindi pronto a passare dalle parole alle azioni: “le rassicurazioni che poi non trovano conforto nella realtà non ci servono. Servono invece risposte celeri e concrete. Domani mattina andrò dal presidente della Regione e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto per esporre questo grave problema e gli farò capire che la comunità di Fabrizia non è disposta a farsi privare di un servizio indispensabile”.