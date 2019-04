Grillo, Magno, Leone e Tesoriere (FI): “Meloni ha ragione, via gli egoismi personali o di partito”

“Le dichiarazioni dell’onorevole Giorgia Meloni, inerente la scelta del prossimo candidato a presidente della Regione Calabria è chiara ed inequivocabile. Suggella quanto da tempo affermato dal gruppo Aiello-Gentile, cioè che le fughe in avanti del Coordinamento regionale di Forza Italia servono solo a creare confusione e discordia nel Centrodestra”.

È quanto sostengono in una nota stampa gli ex consiglieri regionali forzisti Alfonso Grillo, Gianfranco Leone, Mario Magno e Ottavio Tesoriere che ribadiscono: “non ci sono accordi e non è il caso di cavalcare egoismi di partito o personali”. Nel comunicato, gli esponenti politici evidenziano: “siamo stati facili profeti noi che da tempo lavoriamo per includere e non per escludere, quindi ancora una volta ribadiamo la necessità di un comune sentire che possa dare slancio e riorganizzazione nel Centrodestra in Calabria, al di fuori e al di sopra di pretese personali che lasciano il tempo che trovano