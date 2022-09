Green Community “Ecoparco del Vibonese”: presentata ufficialmente la proposta

Si è svolta a Roma, presso la sede italiana della Commissione Europea, la conferenza stampa di presentazione ufficiale della proposta tecnica denominata “Ecoparco del Vibonese”, candidata a valere sull’Avviso Pubblico delle Green Communities pubblicato dal Ministero per gli Affari Regionali. Il contesto territoriale ove si prevede lo sviluppo del progetto di realizzazione della Green Community contiene in sé gran parte del territorio di tutta la provincia di Vibo Valentia, con l’adesione di ben 29 Comuni, della Provincia di Vibo Valentia e dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Calabria.



Nel suo perimetro è compreso un patrimonio straordinario di bellezze naturali e architettoniche, di storia, di cultura, di tradizioni popolari, che lo rendono importante polo di attrazione e di interesse per il turismo nazionale e internazionale, anche a ragione della sua vasta estensione pari a circa 650 Kmq. La Green Community Ecoparco del Vibonese vuole sostenere la concreta la possibilità di offrire al mercato una nuova ipotesi di turismo – c.d. geo-turismo – ad alto contenuto culturale, con la valenza di educazione ambientale, che allineandosi a quel movimento culturale rapportato all’ambiente che in altri Paesi ha già da tempo preso piede, rappresenti uno dei modi di realizzare lo sviluppo sostenibile.

La conferenza stampa, che ha visto in ordine gli interventi di Fabio Signoretta, Salvatore Solano, Raffaele Greco, Luisa Caronte, Pantaleone Mercurio, Salvatore Fortunato Giordano e Michele Mesiano, ha infine illustrato le tempistiche di attuazione del progetto in caso di approvazione dello stesso, con l’avvio delle attività progettuali previsto per il 15 Ottobre 2022, la realizzazione dei progetti esecutivi tra il 1 Gennaio 2023 ed il 31 Maggio 2024 e la messa a sistema di tutte le attività previste entro e non oltre il 15 Ottobre 2024.