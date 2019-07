“Grazie agli Uomini in divisa”: la lettera di una lettrice che chiede tutela per le Forze dell’Ordine

In riferimento all’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, due lettrici hanno voluto manifestare il proprio pensiero attraverso lettere aperte che proponiamo integralmente:



Di fronte al disumano non si può più restare inermi. Che Tristezza infinita. Uomini e donne in divisa coraggiosi che obbediscono in silenzio con tanta abnegazione pagati male da sempre, ma non protestano mai, non scioperano si immolano ogni mattina senza che nessuno dica mai loro “grazie”.

Divise indossate con orgoglio vivendo tutti i giorni in trincea confrontandosi con il degrado, la malavita, la microcriminalità e il malaffare che purtroppo nel nostro Paese non si placa lavorando giorno e notte per rendere il nostro futuro un posto sicuro.

Se nel sistema americano c’è un eccesso di durezza, però c’è il rispetto dell’autorità, più controllo e pene esemplari mentre in Italia abbiamo invece un eccesso di indifferenza.

Lo Stato non offre tutela legale agli agenti, finiscono sempre sotto processo oppure in una bara.

Lo Stato li deve tutelare, tutti devono avere un dotazione un taser… Un taser è qualcosa di meno letale di una pistola e (apparentemente) meno fisico di un pugno… non esiste l’arma “perfetta” ma bisogna tutelare gli uomini in divisa, fare leggi che li tutelino sempre perché loro rappresentano il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni lottano senza paura contro le avversità, i soprusi, le angherie e l’iniquità sociale difendendo la gente buona o cattiva, perdendo anche la vita.

A voi vanno le mie più sentite condoglianze e un grande Grazie perché tutti i giorni rischiate la vita per difendere la nostra libertà.

Grazie perché uscite di casa al mattino guardando negli occhi i vostri figli e le vostre mogli i vostri cari con il rischio, concreto, che quello potrebbe essere l’ultimo bacio o l’ultimo sguardo dato alle persone che amate

Grazie di credere con passione, amore, coraggio ed onestà in quello che fate.

Grazie di continuare a crederci, con l’anima più pura, anche se chi dovrebbe difendervi ed onorarvi è il primo a voltarvi le spalle appena ne ha l’occasione.

Grazie perché se la gran parte dei rappresentanti dello Stato ha tradito la fiducia di noi italiani, voi continuate a darci la speranza che è insita in una parte della Nazione, sana e vogliosa di stare, incondizionatamente, dalla parte integra delle Istituzioni.

Grazie!

Sono anch’io una docente, mi vergogno che questa insegnante faccia parte della nostra categoria.

Chi insegna non è solo colui che detiene il sapere, ma è anche e soprattutto un educatore, un maestro di vita.

I maestri di vita hanno grandissime responsabilità: molte delle scelte dei loro alunni saranno sicuramente influenzate dal percorso umano fatto a scuola.

Lei è un esempio disastroso, da educatrice le dico faresti bene a rinfrescarti la vecchia cara educazione civica, che è la regola del vivere civile.

Vergognati

Ai bambini ed ai ragazzi va fatta lezione di legalità partendo dalla loro vita quotidiana, dal loro rapporto con i coetanei, gli adulti e con tutta la società e l’ambiente che li circonda; va spiegata la legalità al loro livello, quella delle loro azioni e comportamenti. Cosa può insegnare una docente che fa questo tipo di commento orribile.

È fondamentale anche il ruolo della famiglia, ma soprattutto è decisivo che gli educatori ed i “testimonial” siano credibili; non caveremo mai nulla di buono da predicatori invasati come questa docente che vengono a fare sermoni contro mafia, corruzione, malgoverno e poi, una volta tornati a casa loro, si fanno una bella canna o tirano di coca oppure insultano le istituzioni.

Ma rifletti prima di scrivere… Quante volte un uomo in divisa ha rischiato la vita per aiutare gli altri.

Quante volte ha protratto l’orario di servizio per emergenti e improrogabili esigenze istituzionali.

Quante volte è rimasto accanto a una persona impaurita.

Quante volte ha dovuto assistere impotente all’uccisione di un collega.

Quante volte ha gioito per l’arresto si un mafioso, di uno stupratore, di un ladro e poi lo ha visto scarcerato da un magistrato di turno.

Questi sono i pericoli che ogni giorno un agente corre per difendere la nostra sicurezza.

Scegliere di vestire una divisa, vuol dire sentirla sulla pelle come una seconda pelle sempre in servizio, mettere al primo posto il proprio lavoro, rischiando la vita, magari perdendo gli affetti più cari perché ti sposi con la divisa… Il tutto per uno stipendio da fame, per una vita stressante…. ed invece che ammirare chi si spende per tutelare gli altri, essere riconoscenti con chi si impegna per gli altri a mantenere l’ordine, a difendere i diritti di tutti, per evitare le vessazioni, gli abusi, le violenze, pare sia di moda scegliere la via della provocazione, preferire la violenza al rispetto delle regole. Purtroppo fa parte del gioco che va di moda oggi essere esempi sbagliati per le nuove generazioni.

Ancora una volta io vi dico grazie per l’impegno per la cattura di tanti latitanti, e il sacrificio di tanti giusti, per cercare di rendere un servizio al Paese, alla collettività.

A loro poco importa se saranno tante le sconfitte che dovrò subire, le umiliazioni e il senso di impotenza che dovrò provare. Ma come diceva Paolo Borsellino “se potrò dare il mio contributo, anche se limitato, per cacciare ‘il puzzo del compromesso morale, e respirare un fresco profumo di libertà’, allora il mio lavoro servirà a qualcosa”.

Antonella Moschella (docente)