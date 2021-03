Graziano (PD) ricorda al centrodestra che in Calabria “la campagna vaccinale è nel caos”

“Leggendo quanto sta accadendo in Cittadella si rafforza la convinzione che la Calabria ha bisogno di voltare pagina quanto prima. Non è possibile che in piena pandemia si discuta di tutto ma non di come affrontare in modo efficiente questa nuova fase. È davvero un brutto spettacolo quello che si sta offrendo, beghe di palazzo invece che risposte ai bisogni della gente”. Lo dichiara il Commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano.

“È forse il caso di ricordare al centrodestra che c’è una campagna vaccinale nel caos, che la Calabria, secondo quanto riportato dal Sole 24, è in grave ritardo anche nel somministrare dosi al personale scolastico. Al vaccino è legata la speranza di riconquistare la normalità, purtroppo chi governa la regione pensa ad altro”.