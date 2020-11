Graziano (PD) loda il Governo: “La visita del ministro Boccia in Calabria è una risposta tempestiva all’emergenza in atto”

“La visita del ministro Boccia in Calabria è un segnale importante di attenzione del Governo in un momento di grande emergenza sanitaria e sociale”. Lo dichiara il Commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

“Una risposta tempestiva all’emergenza in atto che permette di aumentare la risposta sanitaria all’emergenza sul territorio regionale e che deve essere il primo passo per una svolta significativa per tutta la sanità calabrese e dunque per l’assistenza ai cittadini. A Cosenza sarà possibile ospitare 40 pazienti Covid, inoltre fare 150 tamponi al giorno ed è stata data la disponibilità a rivedere i tagli alle strutture dovute dal Decreto Ministeriale 70 anche riaprendo ospedali chiusi negli anni. Attenzione alta anche per l’emergenza Crotone per la quantificazione dei danni e la richiesta alla Regione di dichiarare rapidamente lo stato di calamità”.