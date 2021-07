Graziano: “De Magistris è alla canna del gas, nasconde le mie archiviazioni”

“Ormai Luigi De Magistris è alla canna del gas non avendo mai avuto argomentazioni politiche per giustificare la sua candidatura in Calabria prova ad agitare la bandiera del giustizialismo”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “È senza idee e senza progetti per la Calabria. Basta vedere che da una pagina Facebook a lui collegata ‘De Magistris presidente per la Calabria’ è stato condiviso un vecchio articolo del ‘Fatto Quotidiano’ sull’inchiesta dalla quale sono stato completamente scagionato, con ben due archiviazioni di due Procure diverse già nel 2017 e perciò ho già dato mandato ai miei legali per tutelarmi. Questo non lo dicono, sono vuoti come il loro leader delle cui azioni porterà il peso la città di Napoli nei prossimi anni”.