Gravi carenze di medici nel Vibonese, Nesci accusa: “E’ una situazione inaccettabile da risolvere subito”

«Continuano a pervenire segnalazioni preoccupanti circa la carenza di personale sanitario presso l’ospedale di Tropea e nell’intera Azienda sanitaria provinciale vibonese» afferma la deputata Dalila Nesci.



«Non solo il settore dell’emergenza-urgenza è ridotto all’osso, con medici costretti a turni di lavoro estenuanti per sopperire al grave vuoto d’organico, ma si evidenzia una grave insufficienza di medici anestesisti» continua la parlamentare pentastellata.

«E’ una situazione inaccettabile da risolvere subito -afferma la Nesci- se consideriamo che il concorso per 11 medici di Medicina d’urgenza e 7 anestesisti, bandito circa un anno fa, non è mai stato concluso a causa delle lentezze del Dipartimento regionale della salute circa la composizione della Commissione d’esame».

«Mi sono già confrontata con il Direttore reggente dell’ASP di Vibo Valentia, la dottoressa Elisabetta Tripodi, e ho inviato una lettera formale per sollecitare ad agire il Commissario ad acta per il Piano di rientro, il Generale Saverio Cotticelli, nonché il Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, affinché si concludano i bandi e si adottino tutte le misure necessarie –chiosa Dalila Nesci- per risolvere celermente la carenza di personale nel Vibonese».