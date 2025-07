Grave incidente sulla SS106: tre feriti, uno è grave

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle ore 13 sulla Strada Statale 106 nel territorio del comune di Cropani per un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan.

Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito in modo grave ed è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte del veicolo. L’uomo è stato affidato al personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferito in eliambulanza presso struttura ospedaliera per le cure del caso.

A bordo della Volkswagen Tiguan si trovavano due persone, conducente e passeggero, entrambe rimaste ferite. I due sono stati trasportati in ospedale con ambulanze.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante anche per la messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, il transito sulla SS106 è stato temporaneamente interdetto in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e la gestione della viabilità.