Due giovani in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro, altri due feriti in maniera meno grave. È questo il bilancio di un incidente avvenuto alle prime luci dell’alba in un crocevia sulla strada statale 106, nel territorio di Roccelletta di Borgia.

Per cause ancora da accertare, la Volkswagen Polo su cui viaggiavano è andata a finire contro un casolare, dopo essere uscita di strada. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco.