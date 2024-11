Grave incidente nei pressi dello svincolo di Squillace: morta una ragazza, due feriti gravi

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è impegnata sulla SS106var in direzione Soverato, all’altezza dello svincolo per Squillace, per uni incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Fiat Panda ed una Ford Focus.

Deceduta la giovane conducente della Fiat Panda, ferite in modo grave altre due persone che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estrarre la persona deceduta ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.