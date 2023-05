Grave incidente a Rende: un morto e 4 feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – distaccamento di Rende è impegnata dalle ore 20 circa in contrada Mangacastagna al confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta.

Deceduto il conducente della Ford Fiesta, mentre ulteriori 4 feriti, estratti dalle vetture, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera di Cosenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. I Carabinieri di Mongrassano sono sul posto per gli adempimenti di competenza. Si attende l’autorizzazione del magistrato e il medico legale per estrarre la vittima dalla vettura.