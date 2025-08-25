Grave incidente a Nardodipace: ragazzino operato nella notte

È stato operato nel corso della notte il ragazzino vittima di un grave incidente a Nardodipace. Secondo quanto emerso, l’undicenne stava velocemente attraversando un incrocio con la sua bicicletta, quando è andato ad impattare contro una vettura ferma andando poi a finire con la testa sull’asfalto. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto alle prime manovre di stabilizzazione del paziente ma, in considerazione della gravità delle condizioni, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove ha avuto luogo l’intervento chirurgico. Il ragazzino è in prognosi riservata: i medici hanno optato per il coma farmacologico di 48 ore. Successivamente saranno verificate le sue condizioni neurologiche. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di acquisire tutti gli elementi utili all’esatta ricostruzione dell’incidente. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, manifestando vicinanza: in particolare, il sindaco Romano Loielo segue costantemente l’evoluzione della situazione. Sul caso è intervenuto il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, secondo il quale “ogni incidente che riguarda un bambino è una ferita per l’intera comunità. L’attenzione verso l’infanzia deve essere una priorità condivisa”.