Grave denuncia di Tassone: “In corso un tentativo di smantellare l’assistenza territoriale a Serra e a Tropea, mi opporrò con tutte le mie forze”

“Mi ero ripromesso di sospendere le dichiarazioni riguardanti la situazione della Sanità vibonese per il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza Coronavirus, ma di fronte a fatti gravi che minano in maniera determinante il funzionamento dei servizi nelle zone deboli non posso tacere e, anzi, devo sollevare con forza i problemi che si prospettano”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone denuncia “la ripresa veemente dello smantellamento dell’assistenza territoriale di Serra San Bruno e Tropea” attraverso “atti formalmente motivati con l’esigenza di affrontare questa fase di crisi”. In particolare, Tassone sostiene che sono stati “posti in essere una serie di ordini di servizio volti a spostare, per un periodo di 3 mesi, verso Vibo Valentia i dipendenti delle Aree territoriali (Distretti) di Serra San Bruno e Tropea”. “Quale è il senso – si domanda al proposito Tassone – della durata di un arco temporale che eccede evidentemente l’emergenza per gli ordini di servizio e quale è il senso di spostare a Vibo anche i dipendenti con compiti prettamente amministrativi, in un periodo in un cui il Governo proprio a causa dei rischi di contagio, mira a ridurre gli spostamenti incentivando il lavoro agile o a distanza?”.

Ad avviso di Tassone, ciò significa che “sottotraccia prosegue l’azione di depauperamento dell’assistenza territoriale che, nell’occasione, assume le sembianze di ordini di servizio che bloccano servizi essenziali, oltre che degli ordini di servizio che interessano il personale amministrativo ospedaliero”. “Mi riferisco – precisa Tassone – al fermo dell’Adi, l’unità di valutazione distrettuale, che gestisce, ad esempio, le pratiche per l’assistenza degli allettati, e della Commissione che autorizza il nutrimento speciale per i pazienti. Servizi di cui non si può fare assolutamente a meno e che, invece, rischiano di essere sospesi o annullati proprio a causa di queste disposizioni. Anziché lavorare per rafforzare i servizi sul territorio, soprattutto adesso e soprattutto nelle aree disagiate, si conducono interventi che, di fatto, incidono pesantemente sui servizi territoriali”. Dalla denuncia Tassone passa alla battaglia e, dopo essersi detto “stanco di sentire le solite parole, razionalizzazione e riorganizzazione su tutte”, promette di “opporsi con tutte le forze a qualsiasi tentativo di indebolire il diritto alla tutela della salute che, invece, deve essere rispettato in maniera qualitativamente omogenea su tutto il territorio provinciale”. Il consigliere regionale, che puntualizza che la sua posizione sarà “ferma e determinata” e che “la battaglia proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi”, chiede, dunque, “la revoca immediata degli ordini di servizio in questione e l’avvio di tutte le attività necessarie a rafforzare la Sanità nel territorio vibonese dalla costa alla montagna”.