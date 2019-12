Gratteri: “Togliere la patria potestà ai genitori conclamati mafiosi”

“Il 99% dei bambini nati nelle famiglie di ‘ndrangheta diventerà a sua volta un ‘ndranghetista. Ecco perchè si sta cercando di togliere la patria potestà ai genitori conclamati mafiosi e mandare i minori lontano dalle famiglie”.



Lo ha spiegato più volte il procuratore Nicola Gratteri e questa foto a corredo di questo articolo è l’ennesima testimonianza di come vengono educati i bambini in queste famiglie. Nel corso delle perquisizioni effettuate a Piscopio, nell’ambito del blitz che ha portato all’arresto di altre quattro persone per l’omicidio del 21enne Salvatore Battaglia, i Carabinieri hanno trovato in una casa un kalashnikov di legno perfettamente disegnato. Un’arma giocattolo in uso ai bimbi che rende l’idea della mentalità con la quale si cresce laddove il verbo principale è quello della ‘ndrangheta.