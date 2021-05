Grande successo per il secondo appuntamento di ReggioCalabriAttiva: i cittadini puliscono l’area di Catona

Si è svolto il secondo appuntamento di Reggio CalabriAttiva, gruppo di cittadini, i quali spontaneamente, spinti dalla voglia di riqualificare, in termini di pulizia, il nostro territorio, si sono riuniti sul lungomare di Catona per prestare questo servizio.



Insieme e in meno di due ore, sono riusciti a riempire di rifiuti di ogni genere, effettuando la differenziata, un intero mezzo dell’Avr. “E’ per questo motivo – spiega Francesca Rogolino, referente di ReggioCalabriAttiva – che sentiamo il dovere di ringraziare, all’indomani dell’iniziativa, quanti, partecipando attivamente nonostante l’incertezza meteorologica, hanno contribuito a raggiungere tale risultato, nonché il Settore Ambiente e i lavoratori dell’Avr che, superando le evidenti difficoltà, continuano a prestare la loro manodopera.

Sicuri che iniziative come questa servano da stimolo, sarà nostra cura aggiornare la cittadinanza – annuncia Rogolino – sugli eventi futuri, che auspichiamo vedranno una sempre maggiore partecipazione”.