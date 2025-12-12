Grande successo per il Natale calabrese al Parlamento europeo: l’evento promosso da Giusi Princi entusiasma Bruxelles

Emozione, partecipazione e meraviglia per un evento suggestivo e unico nella storia: è la prima volta che una regione di uno Stato membro promuove un concerto natalizio nella sede del Parlamento europeo. Un primato tutto calabrese, perché il grande evento che ha affascinato e coinvolto numerosi partecipanti provenienti da tutta Europa è il concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, voluto dall’europarlamentare Giusi Princi.

Oltre mille persone presenti hanno apprezzato particolarmente il concerto, al punto da considerarlo il principale evento natalizio del Parlamento europeo.

Per la prima volta, quindi, il Sud e la Calabria sono stati protagonisti al Parlamento di Bruxelles con un percorso musicale ed enogastronomico che ha espresso nel migliore dei modi la cultura e l’identità dei territori. A esibirsi il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo, che, intrecciando melodie popolari ed etniche, ha trasformato la Sala Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo in un’autentica vetrina tutta calabrese, sotto gli sguardi attenti ed entusiasti dei numerosi parlamentari europei, giornalisti, funzionari, stakeholder, ambasciatori e cittadini provenienti da vari Paesi del continente.

Grazie al supporto di ARSAC, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria guidata dal Direttore generale Fulvia Caligiuri, e CONPAIT, la Confederazione Pasticceri Italiani rappresentata dal presidente Angelo Musolino, inoltre, dopo le coinvolgenti note di Corde Libere, è stata allestita in Parlamento un’area che ha permesso ai partecipanti di degustare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie calabresi. Un affascinante viaggio tra aromi e sapori autentici della regione, con la preparazione sul posto di specialità tipiche. L’ARSAC, in particolare, ha proposto una selezione di vini e salumi accuratamente scelti, mentre le tradizionali crespelle calabresi hanno regalato un’immersione nei profumi della tradizione. CONPAIT, inoltre, ha allietato il gusto in un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze della pasticceria italiana e calabrese: dal gelato al bergamotto al panettone e al torrone.

“Sono molto felice e orgogliosa – afferma Giusi Princi – di aver portato in Parlamento le eccellenze del nostro territorio, mostrando una Calabria attiva, laboriosa, attenta alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e alla qualità dei prodotti che porta in tavola. È stata una grande emozione per me – prosegue – far conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni e i nostri prodotti identitari a colleghi, ambasciatori e stakeholder che hanno condiviso con gioia la serata. Tutti hanno mostrato grande entusiasmo per questo evento senza precedenti, tanto che molti di loro hanno espresso l’intenzione di visitare presto la nostra regione. Finalmente la Calabria e il Sud sono al centro di una narrazione nuova. È una terra – conclude – che custodisce tradizioni millenarie e intende trasformarle in concrete opportunità di sviluppo”.