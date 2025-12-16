Grande Ospedale Metropolitano: attivata l’Unità Farmaci Antiblastici

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha inaugurato oggi l’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.), struttura afferente alla U.O.C. di Farmacia, deputata alla produzione e manipolazione dei farmaci chemioterapici.

All’evento hanno preso parte forze dell’ordine, autorità civili, rappresentanti politici e del mondo dell’associazionismo, giornalisti, medici ed operatori sanitari.

Il Commissario Straordinario, Tiziana Frittelli, ha commentato così: “Quest’inaugurazione è molto importante, non solo perché si tratta di un’unità all’avanguardia dotata di un sistema robotico che produce i farmaci oncologici, ma anche perché l’attivazione dell’U.F.A. prevede un’importantissima collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria per confezionare farmaci oncologici in convenzione.

Il vero salto di qualità – ha proseguito il Commissario Straordinario – sta nel posizionamento di questo robot: in precedenza i farmaci venivano preparati al presidio Riuniti e successivamente trasportati al Morelli, attività che comportava necessariamente un ritardo per i pazienti oncologici. Oggi siamo in grado di efficientare i servizi a favore dei pazienti, specie di quelli più fragili che hanno diritto di essere serviti prima degli altri”.

Il Commissario Straordinario ha voluto poi ringraziare per il lavoro svolto il direttore sanitario aziendale, Salvatore M. Costarella, il direttore amministrativo aziendale, Francesco Araniti, ed il direttore della U.O.C. Farmacia, Maria Altomonte.

In conclusione, Frittelli ha ricordato che il Presidio Ospedaliero “Morelli” è inoltre sede di un importante centro oncoematologico, la cui attività è fondamentale per la provincia di Reggio Calabria, composto dalle unità operative di Oncologia, Ematologia, Centro Trapianti Midollo Osseo ed Oncoematologia Pediatrica.

L’attivazione dell’U.F.A. è stata inoltre l’occasione per tracciare un bilancio del percorso intrapreso dal G.O.M. nel 2025, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti:

l’incremento della produzione di oltre 15 milioni in un anno;

la valorizzazione del personale;

il monitoraggio costante delle attività dei reparti;

il risultato di Azienda Ospedaliera con il più basso tasso di “ricoveri a rischio di inappropriatezza”;

la gestione virtuosa del bilancio;

le nuove sale della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;

la realizzazione dell’area Poliambulatoriale, l’avvio di nuovi servizi (Tobia-Dama) e percorsi (come la pre-ospedalizzazione centralizzata che ha consentito di preparare per l’intervento circa 800 pazienti nel 2025);

l’ampliamento del parco tecnologico e le attività tecniche portate a termine;

la migrazione al Cloud del Polo Strategico Nazionale e la Certificazione sull’incremento del livello di Maturità Digitale;

la formazione continua.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con la benedizione dei locali da parte di don Gianni Polimeni.

UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI (U.F.A.)

Situata presso il Presidio Ospedaliero “Morelli” in locali adiacenti alle U.O.C. Centro Trapianti Midollo Osseo, Ematologia ed Oncologia Medica.

L’Unità è dotata di un sistema robotico (acquistato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma regionale P.O.R. Calabria) che consente una significativa contrazione dei tempi di attesa per l’erogazione delle terapie per i pazienti oncoematologici con elevati standard di sicurezza per il paziente.

Il robot garantisce infatti: massima precisione, protezione dell’operatore, sicurezza del paziente e tracciabilità completa del flusso di lavoro.