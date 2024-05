Grande interesse a Tropea per l’iniziativa “Costa degli Dei Cocktail Competition – Barman per un giorno”

Si è svolta ieri, presso l’istituto di Istruzione Superiore “Galluppi” – Servizi Enogastronomici di Tropea, si la manifestazione “Costa degli Dei cocktail Competition – barman per un giorno”, promossa dal professore Pierangelo Cuda con la collaborazione e organizzazione dell’associazione “Cocktails & Dreams” di Vibo Marina, nelle persone del presidente Francesco Calzone e del suo vice Salvatore Grasso. L’evento è stato condotto da Francesco Messina, noto creator digitale e meglio conosciuto sui social come “T’Appatumi”.

La competition ha visto come protagonisti gli alunni dell’Istituto, sia dei corsi diurni che serali , nonché altri partecipanti non appartenenti allo stesso, vista la presenza della categoria Open.

Tutti i partecipanti si sono contraddistinti per impegno e dedizione, come anche evidenziato dall’intervento del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli che ha sottolineato, come “eventi di questo genere, rappresentino sì delle competizioni ma anche un modo per accrescere competenze e professionalità per un migliore approccio al mondo del lavoro”.

La manifestazione si è conclusa con un ricco buffet offerto e preparato dai ragazzi dell’istituto, guidati dai docenti Loiacono e Mantegna.

I vincitori delle categorie:

Classifica Categoria “Istituto Galluppi”:

1° Coppia composta da Giuliano Francesco e Rossi Agostino

2° Coppia composta da Campisi Giada e Scrugli Asia

3° Coppia composta da Salamò Pietro e Collia Francesco

Classifica Categoria “Open”

1° Rizzo Raffaella

2° Puija Simone

3° Prostamo Dario

Premio Speciale Miglior decorazione: Dario Prostamo