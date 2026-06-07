Grande festa dello sport al Palasport di San Nicola da Crissa organizzata dall’Istituto Comprensivo di Vallelonga

Nei giorni scorsi, presso il palasport di San Nicola da Crissa, si è tenuta la festa dello sport a cui hanno partecipato tutti i plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga guidato dal di igente scolastico Rocco Olivadese. La manifestazione è stata realizzata in stretta sinergia con i progetti ministeriali “Scuola Attiva” di Sport e Salute e “Valorinrete” della Federazione Giuoco Calcio-FIGC (per la scuola primaria referente l’insegnante Maria Assunta Carnovale, Tutor sportivi: Francesco Mirenda, Giovanbattista Cugliari e con la partecipazione dell’insegnante Vincenzo Murmura; mentre per la scuola secondaria di I grado “Scuola Attiva Junior” i ragazzi sono stati guidati dalle professoresse Nency Rachiele e Sara Giorgi e dai tutor sportivi Aurora de Giorgio, Natalia Fanello e Francesco Bellissimo).



Le due giornate hanno trasformato il palazzetto in un vero e proprio polo della gioia e del movimento. L’appuntamento oramai consueto e molto atteso dagli alunni è diventato una vera occasione di crescita per tutti. L’evento ha rappresentato un momento prezioso per mettere in evidenza le performance individuali e per riscoprire i valori fondamentali dello sport: il benessere psicofisico e lo spirito di squadra, il rispetto delle regole e la gioia dello stare insieme. Attraverso giochi e attività motorie, gli alunni hanno avuto modo di sperimentare la collaborazione, l’inclusione e il far play, imparando che ogni traguardo acquista significato quando è condiviso, vivendo lo sport come momento di incontro e socialità. La manifestazione ha confermato l’importanza dello sport come fondamentale strumento educativo e di aggregazione per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, mettendo al centro non la competizione, ma il valore educativo. I veri protagonisti sono stati i bambini e i ragazzi: cori, sorrisi e tanto divertimento. Un sentito ringraziamento è stato espresso nei confronti del dirigente scolastico Rocco Olivadese, del sindaco Giuseppe Condello, delle famiglie, dei docenti tutti, dei tecnici e di tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, contribuendo a trasmettere anche ai più piccoli valori fondamentali per la loro crescita personale e collettiva.