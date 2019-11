Grande festa a Brognaturo per l’inaugurazione delle nuove campane

Giovedì 14 novembre, dopo la benedizione impartita il 27 ottobre scorso dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Squillace e Catanzaro, Don Gregorio Montillo, Bronzi sacri hanno preso posto nel Pinnacolo del Santuario della Madonna della Consolazione.

A lavoro completato le nuove campane hanno ripreso a suonare intonando una dolce melodia condivisa da una folla gremita radunata in piazza del Popolo per assistere alla loro inaugurazione. Tra i numerosissimi fedeli presente il seminarista brognaturese Brunello Gallace, che ha espresso grande soddisfazione, sottolineato l’importanza dell’evento storico vissuto da Brognaturo e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo mirabile progetto. A presenziare alla manifestazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, c’era l’assessore Cosimo Tripodi, che ha messo in evidenza il valore dell’unione per una comunità come quella di Brognaturo che solidifica le proprie fondamenta ed esprime la propria identità attraverso la solidarietà e la collaborazione collettiva . Non sono mancate le rappresentanze delle Associazioni locali che quotidianamente continuano a dare il proprio contributo indispensabile per la crescita della comunità.