Grande cinema, Christopher Coppola porta “Dracula’s Widow” a Morano

Mercoledì 29 ottobre, alle 18.30, nel Chiostro San Bernardino, evento internazionale: proiezione del film “Dracula’s Widow”, del regista statunitense Christopher Coppola, fratello di Nicolas Cage e nipote di Francis Ford Coppola.

La pellicola, realizzata nel 1988, thriller gotico che vede la celebre Sylvia Kristel recitare nel ruolo principale, segna l’esordio alla regia di Christopher Coppola e si distingue per la sua cifra visionaria e per la capacità di fondere le atmosfere classiche del mito di Dracula con i toni urbani e dissonanti dell’horror anni Ottanta.

Di chiare origini italiane, Christopher è cineasta, produttore e docente universitario. La sua carriera abbraccia titoli di genere, opere indipendenti e progetti educativi, tra cui il festival digitale PAH-FEST, dedicato alla democratizzazione del linguaggio cinematografico. Formatosi al San Francisco Art Institute, si è distinto per la sua originale poliedricità, che lo colloca tra gli autori più interessanti della scena indipendente americana e nel panorama contemporaneo.

La decisione di presentare “Dracula’s Widow” a Morano testimonia il sincero affetto nutrito da Christopher per l’antico centro del Pollino, che frequenta da tempo.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione della settima arte e di promozione del borgo come luogo d’incontro tra creatività e memoria.

«È per noi motivo di onore annoverare tra i nostri ospiti abituali un artista di tale levatura», afferma il sindaco Mario Donadio. «La partecipazione di Christopher, che sarà con noi in sala, conferma l’attrattiva del nostro villaggio e la sua vocazione a essere punto di riferimento culturale anche per settori sinora meno attenzionati come quello cinematografico. Alla luce del rapporto di stima e amicizia instauratosi, presto omaggeremo il regista con un segno simbolico di prossimità e riconoscenza».

La serata sarà introdotta da un breve intervento dell’Amministrazione comunale e da un momento di saluto al pubblico.