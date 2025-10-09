Gran finale per la XII edizione della Festa del Fungo di Serra San Bruno

Dopo due weekend di grande successo, che hanno registrato una partecipazione crescente e un forte interesse da parte di visitatori provenienti da tutta la Calabria e da fuori regione, Serra San Bruno si prepara al gran finale della XII edizione della Festa del Fungo, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre.

La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento di rilievo nel calendario autunnale regionale, ha trasformato per due fine settimana il centro storico del borgo bruniano in un vivace palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura. Migliaia di visitatori hanno potuto apprezzare i piatti tipici a base di funghi, le eccellenze enogastronomiche del territorio e la calorosa accoglienza della comunità locale.

Il terzo e ultimo weekend si preannuncia altrettanto ricco di appuntamenti. Il programma prevede: degustazioni e percorsi gastronomici dedicati alle specialità locali; spettacoli musicali, talk-show e momenti di intrattenimento per tutte le età; gran concerto conclusivo con Cecè Barretta (domenica 12 ottobre alle ore 20:30), che chiuderà in musica e allegria questa edizione.

La Festa del Fungo rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio delle Serre vibonesi, unendo tradizione, promozione turistica e riscoperta delle risorse naturali e culturali di Serra San Bruno.