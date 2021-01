Governo, Mangialavori: “M5S trasforma voltagabbana in nobili costruttori”

“Con oggi cade l’ultimo dei falsi baluardi dei cinquestelle, un movimento che per mesi ha sbandierato idee sistematicamente smentite dalla realtà e dai comportamenti dei suoi parlamentari. Quelli che fino a ieri definivate voltagabbana, traditori e bestiame in vendita, oggi per voi si sono magicamente trasformati in nobili costruttori. Vergognatevi”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori nel suo intervento in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte.

“A inizio legislatura – ha aggiunto – avete espulso dal movimento qualche senatore perché non vi aveva restituito i rimborsi. E oggi ve lo riprendete per raccattare qualche voto utile a salvare la vostra poltrona. Dovrebbe bastare questo per farvi vergognare e per chiedere scusa ai vostri elettori, che avete illuso finora raccontando la favoletta di una rivoluzione, che si è trasformata nella storia del peggior partito che la Repubblica italiana abbia mai visto”.