Gli studenti di Cetraro nelle Serre: il Parco si conferma laboratorio didattico della Calabria

Una giornata dedicata alla conoscenza, all’identità e alla scoperta del territorio. Gli studenti dell’IIS “S. Lopiano” di Cetraro sono stati accolti questa mattina nella sede del Parco naturale regionale delle Serre per una visita didattica inserita nel progetto regionale “A Scuola nel Parco”, che sostiene le scuole calabresi impegnate in attività formative all’interno dell’area protetta. L’istituto cetrarese rientra infatti tra i beneficiari del bando approvato dall’Ente.

La sala conferenze del Parco si è riempita di giovani attenti, che hanno seguito con interesse la presentazione dedicata agli ecosistemi, alla biodiversità delle Serre, al progetto di reintroduzione del cervo italico e ai percorsi storico-culturali del territorio, dal Cammino del Normanno ai borghi medievali. Le immagini proiettate, le brochure distribuite e l’interazione con lo staff hanno trasformato l’incontro in un momento di apprendimento vivo e partecipato.

“Quando i ragazzi varcano la soglia delle Serre – ha dichiarato il commissario straordinario Alfonso Grillo – entrano in uno dei cuori identitari della Calabria. Ho voluto trasmettere loro un messaggio semplice ma fondamentale: l’orgoglio di appartenenza nasce dalla consapevolezza del proprio patrimonio storico, culturale e ambientale. Senza questa consapevolezza non si costruisce identità, non si crea comunità e non si immagina futuro”. Grillo ha sottolineato il valore della formazione esperienziale: “La conoscenza non può restare teorica. Nasce camminando nei boschi, osservando gli ecosistemi, riconoscendo la storia nei luoghi. Per questo il Parco sta diventando una vera aula a cielo aperto, un luogo in cui i giovani comprendono che la Calabria non è soltanto un territorio da visitare, ma una responsabilità da custodire”.

Un progetto che cresce e convince: Il programma “A Scuola nel Parco”, finanziato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria nell’ambito del programma di incentivi al turismo scolastico montano, sta registrando un aumento costante delle adesioni. Dalle primarie alle superiori, molti istituti hanno scelto il Parco come destinazione educativa, riconoscendone affidabilità, contenuti e capacità organizzativa.

“Quando un’istituzione dimostra visione e serietà – ha aggiunto Grillo – il territorio risponde. E i giovani sono i primi a percepirlo. È per loro che stiamo costruendo un’offerta educativa solida, capace di unire natura, cultura e senso civico”.

La visita dell’IIS di Cetraro rappresenta un tassello di un percorso più ampio: rendere il Parco un polo educativo regionale, un luogo dove si coltiva la consapevolezza ambientale e si rafforza il legame con la propria terra.

“Scommettere sui ragazzi significa scommettere sulla Calabria – ha concluso Grillo –. Far conoscere le Serre ai giovani di oggi significa dare alla nostra regione ambasciatori consapevoli, capaci di raccontarla con verità e con orgoglio”.