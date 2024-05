Gli studenti dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno diventano “piloti da remoto”

Segnali di una scuola che si apre e offre un’istruzione pratica e all’avanguardia. Nella sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno è stato recentemente condotto un corso speciale per gli studenti della classe 4G CAT (geometri) al fine di ottenere l’attestato di pilota remoto nella sotto categoria Open A1/A3. Questa iniziativa è stata promossa fornire agli studenti competenze avanzate nel campo della tecnologia degli aeromobili a pilotaggio remoto (UAS).

Il corso è stato tenuto dall’assistente tecnico Salvatore Donato nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), un programma che mira a preparare gli studenti pure per il mondo del lavoro e a fornire loro competenze professionali essenziali.

Durante le sessioni del corso, è stata posta un’enfasi particolare sulla sicurezza nell’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto. Gli studenti sono stati informati in modo approfondito sul fatto che questi dispositivi, nonostante la loro apparente semplicità, non sono giocattoli e possono rappresentare una seria minaccia per la sicurezza personale e altrui se non utilizzati correttamente. L’obiettivo è stato quello di educare gli studenti sull’importanza di rispettare le normative di volo e di adottare sempre le precauzioni necessarie durante l’utilizzo di droni.

Gli studenti che hanno completato con successo il corso potranno ora vantare nel loro curriculum l’attestato per pilota remoto, rilasciato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) che potrebbe aprire loro molte opportunità future nel campo della fotogrammetria e della ricostruzione 3D. L’uso dei droni in queste applicazioni è sempre più diffuso e richiede competenze specializzate, che gli studenti dell’Istituto “Luigi Einaudi” ora possono vantare grazie a questa iniziativa educativa.

La scuola si congratula con gli allievi per il loro impegno e il loro successo nel conseguire questo importante attestato, e si augura che ciò possa essere solo l’inizio di un percorso professionale ricco di opportunità nel campo della tecnologia e dell’ingegneria.