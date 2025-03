Gli studenti dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno protagonisti del progetto “SuperScienceMe”

Ancora una volta, gli studenti degli indirizzi liceali dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno saranno protagonisti nell’ambito di progetti realizzati con gli atenei italiani e finalizzati all’orientamento nelle discipline STEM. Gli alunni delle classi terze degli indirizzi liceali dell’istituto serrese, questa volta, avranno l’opportunità di misurarsi con le attività proposte nell’ambito del progetto “SuperScience Me – notte dei ricercatori” e, in particolare con la fase del progetto intitolata “Researchers at Schools Activities”.

Tale progetto, promosso in sinergia dai tre Atenei calabresi, dal CNR e dalla Regione Calabria, si pone come fine quello di portare la ricerca scientifica nelle aule scolastiche rendendo quest’ultima più inclusiva e attraente alle giovani generazioni e mirando a ridefinirne il rapporto con arte e società. Il progetto, infatti, utilizza l’approccio “citizen science”, fondato sul coinvolgimento attivo del pubblico/comunità nella conduzione di attività scientifiche, dalla progettazione alla raccolta dati, passando per l’analisi dei medesimi, al fine di giungere alla disseminazione dei risultati ottenuti. Ciò pone la società al centro dell’agire scientifico creando un ponte tra la comunità scientifica e il pubblico. Gli obiettivi strategici del progetto sono articolati in quattro pilastri principali:

1. aumentare il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine in tutte le fasi del processo di ricerca e innovazione;

2. promuovere l’eccellenza della ricerca locale in tutta Europa e oltre;

3. coltivare una comprensione più profonda dell’UE tra il grande pubblico;

4. elevare gli interessi delle prossime generazioni nei confronti della ricerca e delle carriere scientifiche, infiammando curiosità e passione, con un focus speciale dedicato alle ragazze.

L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo e dalle docenti Maria Consolata Iennarella e Raffaella Carnovale, prevede una serie di attività di apprendimento laboratoriale svolto in contesti informali che avranno luogo sia presso i locali dell’Istituto e sia presso la sede dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Per l’intera durata del percorso, gli studenti dell’Istituto “Einaudi” saranno abilmente guidati, oltre che dai loro docenti, anche da un gruppo di ricercatori provenienti dall’ateneo catanzarese, alcuni dei quali afferenti all’area Biomed (dottoressa Antonia Mancuso e dottor Nicola d’Avanzo) e altri all’area Diges (dottor Leonardo Mellace e dottor Andrea Romeo, professoressa Maria Chiara Cristiano, dottoressa Antonella Barone e dottoressa Andrèe Chiarella).

I due progetti che saranno svolti con i ragazzi dell’Istituto “Einaudi” ricadranno all’interno di due delle mission individuate dalla comunità europea: Cancer, Adaptation to Climate Change, Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters, 100 Climate-Neutral Cities by 2030, Caring for Soil is Caring for Life.

Tale progetto si concluderà con una manifestazione finale (Case Conference) prevista per il 28 marzo che si terrà presso l’Auditorium dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro. Durante questa conferenza i ragazzi, vestendo i panni di veri ricercatori, avranno modo di confrontarsi con i loro coetanei e di presentare i loro progetti, partecipando ad un vero e proprio contest.