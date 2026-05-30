Gli studenti del Liceo “Einaudi–Alvaro” di Palmi alla rappresentazione di “Antigone” al Teatro Greco di Siracusa

Il 28 maggio resterà una data significativa per il Liceo “Einaudi–Alvaro” di Palmi: 156 studenti hanno infatti partecipato alla rappresentazione di Antigone al Teatro Greco di Siracusa, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della cultura classica italiana.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Maria Rosaria Russo, nasce dal desiderio di offrire agli studenti un’esperienza culturale autentica, capace di portarli fuori dalla dimensione digitale che spesso domina la loro quotidianità.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla collaboratrice della Dirigente Scolastica Ottavia Silvana Morgante, dal DSGA Carmela Cambareri, dai docenti coordinatori di classe e dalla referente per i viaggi Antonella Catanzaro, che hanno seguito con attenzione ogni fase dell’attività. La rappresentazione di “Antigone”, immersa nella cornice senza tempo del Teatro Greco, ha regalato ai ragazzi un momento di grande intensità emotiva. Molti di loro hanno raccontato di aver percepito la tragedia sofoclea come qualcosa di “vivo”, “vicino”, “reale”: un contatto diretto con la cultura classica che nessun video, nessuna app e nessun contenuto digitale potrebbe sostituire.

La Dirigente Scolastica ha espresso la volontà di trasformare questa esperienza in un appuntamento annuale, convinta che il teatro classico rappresenti uno strumento educativo potente, capace di formare non solo conoscenze, ma anche sensibilità, spirito critico e consapevolezza culturale.

L’obiettivo è chiaro: offrire agli studenti occasioni di crescita reale, lontane dalla mediazione costante degli schermi, e restituire loro il valore dell’arte vissuta dal vivo, in un luogo che da secoli custodisce la memoria del pensiero umano.

La partecipazione così numerosa degli studenti dell’I.I.S. “Einaudi–Alvaro” dimostra quanto le nuove generazioni siano ancora capaci di emozionarsi davanti alla grande cultura, quando viene proposta con cura, passione e visione educativa.

L’esperienza di Siracusa non è stata solo una gita scolastica, ma un incontro con la storia, con il teatro e con se stessi: un momento che resterà nella memoria dei ragazzi e che, nelle intenzioni della scuola, diventerà un tassello stabile del loro percorso formativo grazie alla sinergia tra la dirigente scolastica Mariarosaria Russo, i suoi collaboratori Riccardo Rossetti vicario del dirigente scolastico Ottavia Silvana Morgante, le referenti di plesso Enrica Scolaro, Rosamaria Stillitano e Rosanna Condina e di tutto il corpo docente, da sempre al servizio dei propri alunni.