“Gli ottant’anni della Repubblica in musica”: a Filadelfia una grande serata tra storia, memoria e nuove generazioni

Lunedì 3 agosto, alle ore 22:00, la suggestiva Piazza Serrao di Filadelfia, una delle piazze più belle della Calabria, ospiterà il concerto “Gli ottant’anni della Repubblica in musica”, promosso dall’Associazione musicale “Giovanni Gemelli”.

La serata proporrà un intenso viaggio attraverso la storia d’Italia, raccontata mediante le musiche che hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della vita del nostro Paese: dal Risorgimento alla Grande Guerra, fino alla nascita della Repubblica e alla costruzione della moderna identità nazionale.

Protagonista sarà l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli” di Filadelfia, guidata dalla direzione artistica curata congiuntamente dal Maestro Francesco Conidi e da Massimo Campisano, e che per l’occasione avrà l’onore di essere diretta dal Maestro ospite Fulvio Creux, una delle figure più autorevoli e riconosciute del panorama bandistico internazionale, già direttore delle bande musicali della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano.

La sua presenza conferisce ulteriore prestigio all’evento e rappresenta un grande onore non soltanto per l’orchestra e per l’associazione, ma per l’intera comunità di Filadelfia, che si prepara a riaccoglierlo con entusiasmo, rinnovando un legame artistico e umano particolarmente significativo.

Alla serata prenderanno parte anche Maria Tramontana alla voce e Benedetta Larosa al flauto. Il programma attraverserà pagine e simboli della storia italiana: dal “Va, pensiero” all’“Inno di Garibaldi”, dalla “Leggenda del Piave” alle celebri canzoni degli anni Quaranta, fino al conclusivo “Canto degli Italiani”, e tanti altri brani legati al percorso della Repubblica. Uno spazio particolare sarà inoltre dedicato alla città con l’esecuzione del brano “Filadelfia” di Jacob de Haan.

Alla base di questo importante appuntamento vi è un lungo e accurato lavoro preparatorio portato avanti dal direttore artistico e direttore d’orchestra Francesco Conidi, insieme ai maestri della Scuola di Musica – Raffaele Giampà, Pino Caruso, Angela Marrella e Francesco Rotella. Un impegno quotidiano a cui si affianca la preziosa collaborazione dei maestri Giovanni Rondinelli, Giovanni Bartucca, Vito Torchia e Bruno Bartucca, che come ogni anno, al loro ritorno al paese, offrono il loro contributo all’associazione. Questo lavoro corale ha permesso nel tempo di costruire un’orchestra giovane, viva e in continuo rinnovamento.

La formazione conta infatti oltre venti musicisti under 16, chiamati ad affrontare un programma complesso e articolato, di grande valore musicale e culturale. Un risultato che testimonia la qualità del percorso formativo svolto dalla Scuola di Musica e la capacità dell’associazione di garantire un continuo e prezioso ricambio generazionale. Per i giovani strumentisti, suonare sotto la guida di un Maestro di così grande esperienza rappresenterà un’occasione straordinaria di crescita, confronto e ispirazione: un autentico ponte tra l’esperienza dei grandi maestri e il futuro della tradizione musicale del territorio.

“La nostra orchestra è motivo di profondo orgoglio per Filadelfia e per tutto il territorio – ha dichiarato il presidente Bruno Giovanni Caruso –. Vedere tanti ragazzi, più di venti dei quali sotto i sedici anni, affrontare un programma di questo livello dimostra il valore del lavoro svolto dal direttore artistico Francesco Conidi, dai maestri della Scuola di Musica e da tutta l’associazione. Riaccogliere il Maestro Fulvio Creux è un grande onore per tutta la nostra comunità. Investire nei giovani significa costruire il futuro musicale e culturale del nostro territorio”.

Un appuntamento di grande prestigio, dunque, capace di unire musica, storia, memoria e nuove generazioni, celebrando gli ottant’anni della Repubblica Italiana nel cuore di Filadelfia.