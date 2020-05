Gli infermieri sbottano contro l’Asp di Vibo: “Solo annunci sui giornali, nessuna assunzione”

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vibo Valentia nella giornata della Festa del Lavoro, oltre a rivolgere un saluto a tutti i propri iscritti, soprattutto quelli impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid 19, nelle strutture sanitarie e sul territorio, “avendo ricevuto sollecitazioni da più parti” intende chiedere al management dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e in particolare all’U.O. Risorse Umane, “che cosa è stato fatto in materia assunzionale per fronteggiare l’emergenza, visto che ad oggi, al di là degli annunci fatti sui giornali (assunzione di 29 Infermieri), non é stata effettuata nemmeno una assunzione”.



“Il personale infermieristico, utilizzato per creare i percorsi Covid – sostiene l’Opi – è stato prelevato dagli ambulatori, dalle unità operative che hanno ridotto le attività sanitarie in elezione, ma anche da quelle in cui, l’attività non si è proprio fermata, creando notevoli criticità e problematiche legate all’assistenza”.

In questo momento di emergenza, in cui, a livello nazionale e mondiale è venuta fuori l’importanza vitale all’interno del sistema sanitario del personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, l’Ordine degli Infermieri chiede con forza che “vengano messe in atto tutte quelle iniziative che puntino al rispetto dei bisogni assistenziali dei pazienti e alla tutela dei professionisti sanitari, che in questo periodo emergenziale hanno dimostrato, competenza professionalità e senso del dovere”.

“Confidiamo, quindi, che il management aziendale, nella persona del commissario Giuseppe Giuliano – è la conclusione – assuma opportuni provvedimenti in merito, con le capacità e le competenze, che gli riconosciamo, perché in questi mesi alla guida dell’Asp di Vibo Valentia, ha svolto il suo mandato in maniera seria e responsabile”.