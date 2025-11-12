Gli eventi dell’estate 2025 della Pro Loco FutuR’Osa Simbario: da “Tra Sapiri e Sapuri” a Marchio di Qualità Territoriale Gal “Terre Vibonesi”

Pro Loco FutuR’Osa, una presenza consolidata e propositiva nel panorama associativo vibonese, formata da grandi e piccoli volontari appassionati, è un’associazione che si contraddistingue per la capacità di valorizzare il territorio di Simbario e dell’Altopiano delle Serre attraverso eventi culturali, enogastronomici e sociali che mettono in rete persone, storie e tradizioni, nel periodo estivo e non solo.

L’estate 2025, ormai da un po’ alle spalle, è degna di nota in quanto trascorsa all’insegna dei sapori, dei saperi e delle emozioni autentiche dell’intera comunità e limitrofe. La Pro Loco FutuR’Osa Simbario APS, è stata protagonista di un intenso calendario di iniziative che hanno saputo intrecciare tradizione, cultura e identità locale sotto il segno del progetto “Tra Sapiri e Sapuri”, un percorso che ha racchiuso nella sua stessa dicotomia il cuore pulsante di una comunità: il sapere e il sapore, il gusto dell’identità, l’esperienza e la memoria, la conoscenza e la convivialità.

Gli eventi estivi hanno celebrato i prodotti tipici, le arti e i mestieri locali, trasformando le piazze – prima piazza Veneto, poi piazza Chimirri, e sempre il suggestivo Palazzo Bertucci, che ospita la sede della Pro Loco – in luoghi d’incontro e di scoperta. Degustazioni di prodotti della tradizione e tipici, esposizioni di pezzi d’arte e di artigianato locale, musica d’autore, laboratori creativi per i più piccoli e racconti tradizionali hanno restituito ai partecipanti il piacere di condividere la ricchezza di una terra che continua a credere in se stessa — nonostante le difficoltà di un contesto in continua trasformazione — grazie ai sogni e alla dedizione dei volontari delle associazioni locali.

Fondamentale in questo progetto, il supporto del Gal “Terre Vibonesi”, che attraverso il Marchio di Qualità Territoriale promuove progetti di sviluppo locale, la valorizzazione delle tradizioni e della cultura rurale nell’ambito dell’approccio Leader dell’Unione Europea, in attuazione delle misure della Regione Calabria. Ogni intervento è pensato per tutelare e promuovere i prodotti e le tradizioni di una terra che, pur affrontando sfide sociali ed economiche, continua a trovare linfa nella sua identità e nelle sue radici. “Amare il territorio significa -come ricordano gli organizzatori -amare i propri prodotti tipici e artigianali, che custodiscono memorie, radici e storie, e si fanno ponte tra il passato e un futuro di speranza”.

A coronamento di un’estate ricca di emozioni e gratitudine, sono giunte le parole del presidente del Gal “Terre Vibonesi”, Vitaliano Papillo, che ha voluto sottolineare la vicinanza e la sintonia con la realtà simbariana: “Siamo vicini a queste iniziative che esaltano i prodotti e il territorio. Con la Pro Loco FutuR’Osa – che è una Pro Loco attiva e dinamica – è nato un bel rapporto ormai da tempo, e siamo convinti che negli anni continuerà a rafforzarsi. Il Marchio Territoriale di Qualità rappresenta un importante strumento di promozione, e siamo certi che insieme potremo valorizzarlo sempre di più”. E poi: “Pensiamo fortemente che le Pro Loco debbano avere un ruolo centrale nella promozione e nella valorizzazione del territorio. Per questo, il nostro rapporto con FutuR’Osa non potrà che crescere ancora, consolidando una collaborazione che guarda lontano”.

L’estate 2025 ha segnato, dunque, un nuovo solido capitolo della collaborazione tra la Pro Loco FutuR’Osa Simbario APS e il Gal “Terre Vibonesi”: un legame fatto di entusiasmo, progettualità e amore per la propria terra, capace di trasformare ogni iniziativa in un seme di fruttuoso futuro.