Gli avvertimenti della Lega ed il dominio di Forza Italia: Santelli attesa al varco a fine crisi

Prima i dubbi ed i ritardi nella scelta del candidato alla Presidenza della Regione, successivamente la richiesta esplicita del leader Matteo Salvini dell’Assessorato all’Agricoltura, poi i richiami (vergati dal commissario regionale Cristian Invernizzi) sull’ordinanza ritenuta “inadeguata” di chiusura dei confini regionali in quanto “non accompagnata dalla pianificazione di un meccanismo di supporto ai calabresi” operanti in altre realtà, infine gli avvertimenti del consigliere regionale Filippo Mancuso a rispettare “competenze, merito e trasparenza” con la puntualizzazione che “saremo al fianco della presidente Santelli, qualora vorrà applicare, alle scelte a lei spettanti, i criteri e i principi basilari per un’amministrazione efficace ed efficiente”.

Cominciano ad essere troppi gli indizi che sanno di distinguo della Lega rispetto alla coalizione calabrese di centrodestra e alla presidente Santelli. “Alleati” sì, ma con troppi se, troppi qualora, troppi atteggiamenti da interpretare e talvolta strategici silenzi. L’impressione è che la Lega non sia pienamente convinta della scelta operata in Calabria, che voglia mantenere aperta una porta ad altre soluzioni, quasi una via di fuga. Della tentazione di un appoggio esterno non si hanno le prove, ma per parlare di rapporto solido si deve uscire dal campo delle certezze. E siamo solo all’inizio (obiettivamente difficilissimo) della legislatura: altri nodi arriveranno e senza legami saldi il rischio di separazione non è fantasia.

Il dominio di Forza Italia (composizione della Giunta ed individuazione del presidente del Consiglio vanno in una direzione chiara) non pare essere accettato e digerito. Questo non è però il momento di sollevare con forza problemi: nel futuro l’appoggio non sarà certo incondizionato.