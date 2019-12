Gli auguri di Pippo Callipo da Nardodipace: “Senza i paesi dell’interno la Calabria perde l’anima”

Pippo Callipo, candidato alla Presidenza della Regione Calabria, darà gli auguri di buon Capodanno ai calabresi, lunedì 30 dicembre, da Nardodipace, paese dell’entroterra vibonese simbolo delle aree interne abbandonate e alle prese, spesso in piena solitudine, con una sfilza di gravissime emergenze che vanno dallo spopolamento alla povertà incalzanti, dalla fuga dei giovani alla presenza di speculazione e mafia.



“Senza i paesi dell’interno la Calabria perde l’anima. La sfida per lo sviluppo deve – afferma Callipo – includere il rilancio economico e culturale dell’entroterra verso cui si registrano, pur in presenza di ingenti risorse nazionali e regionali, ritardi enormi e colpevoli disattenzioni”. Callipo lunedì 30 dicembre alle ore 11 ha in programma l’incontro con la popolazione e con il sindaco Antonio De Masi e la visita ai megaliti di Nardodipace.