“Gli alunni sono persone, non numeri”: la lettera aperta di una cittadina ai dirigenti scolastici

Di seguito, pubblichiamo la lettera aperta di una cittadina rivolta ai dirigenti scolastici:

Sono una cittadina e madre molto preoccupata non per la diatriba di questi giorni sulle mancate aule, ma sulla sicurezza degli alunni.

Mi chiedo come mai un istituto che può accogliere da 600 a 900 alunni ne accolga più di 1400.

Caro dirigente Salamandrè qui non si tratta di diritto allo studio, qui si tratta di sicurezza nelle scuole

È ora di dire basta.

Come mai al Sud le leggi non vengono rispettate? Come mai chi deve vigilare sulle scuole non vigila?

Gli Istituti devono accettare solo gli iscritti che sanno di poter sistemare nella loro struttura facendosi forza sulla loro capienza. Qui non si tratta più di “accogliere”. Basta con queste classi pollaio.

Ogni anno l’Istituto “Capialbi” e l’Istituto “Berto” accettano iscrizioni fregandosene della legge vigente sotto l’indifferenza di chi dovrebbe vigilare.

Ci sarà un motivo per cui una legge mette un tetto alle iscrizione. Possibile che gli Istituti al Nord, raggiunto il numero legale, non accettano alunni e qui al Sud se ne fregano della sicurezza?

Cari dirigenti, gli alunni non sono numeri, sono persone, esseri umani a cui prima di garantire il diritto allo studio va garantito il diritto alla sicurezza. Nei vostri istituti la sicurezza è negata.

Ai miei tempi quando mi sono iscritta in prima media per accedere al corso di inglese c’era il sorteggio, se non capitavi nel corso di inglese ti accontentavi facendo francese oppure cambiavi Istituto.

Così deve essere l’iscrizione: una volta raggiunto il tetto massimo l’alunno deve cambiare indirizzo o Istituto oppure chiedete al Miur di concedervi un altro liceo con un’altra sede, un’altra struttura, ma non è ammissibile che al Sud gli Istituti facciano la gara ad avere più iscritti, più contributi e quindi più soldi alle dirigenze.

Chi ha il dovere e il potere di vigilare sulle scuole, sui dirigenti che lo faccia.

Con rammarico sto costatando come la scuola con la sua “autonomia” stia cavalcando l’onda della illegalità. Non solo è illegale, ma si configura come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio.

La scuola non è più scuola da anni ormai: è una azienda. Questa corsa ad accaparrarsi più alunni è legata ad avere più entrate quindi più soldi.

Non si indaga mai su questi “contributi volontari” che le famiglie versano “obbligatoriamente” agli Istituti, i quali con arroganza impongono il pagamento. Poteri dirigenziali su progetti, corsi e appalti dove girano miliardi di euro

In Istituti come Magistrale, Scientifico e Alberghiero, che superano anche i 1.000 alunni, che fine fanno i soldi dei contributi volontari?

Su 1.000 alunni con un contributo volontario di 60 euro abbiamo un introito di 60.000 euro.

Su 1.000 alunni con un contributo di 80 euro abbiamo un introito di 80.000 e cosi via.

Che fine fanno i soldi? Da chi vengono gestiti? Come vengono spesi o chi se li intasca? Se si dovessero quantificare le somme erogate negli anni alle scuole attraverso il cosiddetto contributo volontario, le cifre sarebbero impressionanti. Non esiste trasparenza ne controlli.

Le scuole pubbliche devono essere finanziate solo dallo Stato, che per questo ricevono i soldi delle tasse dei lavoratori, non dai contributi delle famiglie.

Le scuole finanziate dalle famiglie sono quelle private, quelle che non ricevono soldi dallo Stato. L’iscrizione deve essere gratuita, pubblica e di qualità.

Allora cos’è che ci obbliga a pagare questo contributo cosiddetto “volontario”? Se veramente la scuola non risulta titolare di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato, non possono obbligare a pagare nessuna somma e non possono rifiutare una domanda di iscrizione a causa del mancato pagamento. Allora come mai respingono le domande e con tono minaccioso chiedono il versamento come base per accettare l’iscrizione?

Noi genitori sappiamo benissimo che questi soldi non vengono usati per le gite d’istruzione, per le uscite didattiche, per le fotocopie, ecc. Alla fine gli studenti non usufruiscono di nessun vantaggio.

Allora ci vogliamo chiedere che fine fanno questi soldi ?

Rimanere indifferenti pagando equivale ad essere loro complici.

Le Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di rispettare la normativa vigente.

L’Ufficio scolastico regionale è responsabile della vigilanza sulle scuole, ma tutto fa tranne che controllare queste scuole, ormai aziende legalizzate, a lucrare sulle spalle di genitori che devono pagare libri e i trasporti per garantire l’istruzione ai propri figli.

Voglio ricordare a chi non lo sapesse che l’alunno è obbligato a pagare 21,17 euro allo Stato:

6, 04 per l’iscrizione;

15,13 per la frequenza,

12,09 per accedere all’esame di Stato e

15,13 per il rilascio di diploma.

Il contributo volontario di 60/80 euro non deve essere preteso

Dietro questo business di iscrizioni c’è la mancata “sicurezza” dei nostri figli. Voglio ricordare che Vibo Valentia è a rischio sismico oltre che sorge in un contesto idrogeologico fragile, che dovrebbe richiedere importanti interventi di messa in sicurezza delle scuole.

Il Liceo “Vito Capialbi” sorge sopra una galleria dove passava la famosa “Littorina”, l’automotrice “M1-36” che percorreva il tracciato ferroviario conosciuto come “Pizzo-Porto Santa Venere-Mileto”, importante opera di alta ingegneria inaugurata del 1917 quando ancora Vibo era denominata Monteleone e Vibo Marina si chiamava Porto Santa Venere. Ferrovia chiusa dopo la tragedia avvenuta nel 1951.

La scuola si è trasformata in una azienda a discapito dei servizi e dalla sicurezza!

I dirigenti devono garantire la sicurezza nelle scuole e poi il diritto allo studio.