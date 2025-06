Gli alunni dell’Istituto “Trecroci” al tradizionale ricevimento del Quirinale per la Festa della Repubblica

Le alunne e gli alunni degli Alberghieri di diverse regioni d’Italia, in occasione della Festa della Repubblica, hanno partecipato alla preparazione del ricevimento serale del 1° giugno. Il Capo dello Stato ha consegnato loro una targa a testimonianza di questa esperienza di formazione.



Gli istituti, spiegano dal Quirinale, vengono selezionati dal ministero dell’Istruzione e del Merito seguendo un principio di turnazione su base regionale. Ogni anno, per prepararsi all’evento, gli studenti collaborano con la struttura ristorazione e ricevimenti e con il servizio di accoglienza e di ospitalità del segretariato generale della Presidenza della Repubblica già diverse settimane prima del tradizionale appuntamento.

La partecipazione dell’Istituto ‘Trecroci’ al tradizionale ricevimento del Quirinale per la Festa della Repubblica è opportunità di grande valore formativo e simbolico, che dà lustro non solo all’Istituto ma all’intera Calabria.

“La Città Metropolitana è orgogliosa di questo importante traguardo – afferma il Vice Sindaco Metropolitano Versace con delega all’Edilizia Scolastica – i nostri ragazzi si sono preparati al meglio per rappresentare le scuole del Sud in un’occasione così degna di lustro, dando il loro contributo con le loro professionalità e capacità. L’Istituto Trecroci di Villa San Giovanni con a capo la sua Dirigente Lo Iero costituisce una risorsa fondamentale per il nostro territorio. Insieme gli altri Istituti Alberghieri presenti nel nostro territorio metropolitano ci inorgogliscono giorno dopo giorno con entusiasmo e professionalità!.