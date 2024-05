Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Vallelonga incontrano le autrici del progetto Gutenberg

“Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato”: questo breve enunciato, attribuito alla poetessa polacca Wisława Szymborska, sembra ben riassumere l’entusiasmo con cui gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Vallelonga hanno accolto le varie fasi attuative del progetto “Gutenberg”. Anche quest’anno infatti, l’Istituto comprensivo – diretto dalla dirigente scolastica Eleonora Rombolà – ha aderito al progetto regionale “Gutenberg” che ha portato gli alunni alla lettura di libri scelti dagli insegnanti e dai docenti e all’incontro finale con gli autori delle pubblicazioni. L’attività progettuale si inserisce – tra l’altro – all’interno di altre iniziative, come il progetto “Libriamoci”, avviate presso l’Istituto comprensivo e volte a promuovere la lettura tra i giovani.

“Gutenberg” è un progetto nato nel 2003 a partire dalla proposta, fortemente innovativa nel panorama culturale calabrese, di Armando Vitale, preside del Liceo classico Pasquale Galluppi di Catanzaro dal 1993 al 2012 e oggi presidente dell’Associazione “Gutenberg Calabria”. Si tratta di un laboratorio di lettura critica di libri. Lo animano docenti e studenti delle scuole calabresi, coinvolte in un’originale esperienza di rete estesa a tutto il territorio regionale.

Ogni anno il progetto affronta un tema diverso e seleziona i contributi editoriali più attuali e qualificati.

I docenti dell’Istituto comprensivo di Vallelonga hanno, nello specifico, scelto per il loro alunni tre diverse pubblicazioni, rapportate naturalmente all’età dei piccoli lettori: gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola Primaria dei plessi di Vallelonga, Brognaturo, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Vazzano e Monterosso hanno letto “Liz il trenino dei bambini” dell’autrice Mary Griggon; gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria dei plessi di Vallelonga, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Brognaturo e della classe quarta di Monterosso si sono cimentati nella lettura del libro “La distanza tra me e il ciliegio” scritto da Paola Peretti; infine, gli alunni della Secondaria di primo grado di San Nicola da Crissa, Pizzoni e Vazzano hanno letto “I ragazzi del Fridays for Future” delle autrici Luciana Cilento e Carola Benedetto.

La lettura dei libri è stata accompagnata da attività laboratoriali collegate alle tematiche sviluppate dalle pubblicazioni e – a conclusione del progetto – dall’incontro con le autrici. Mercoledì 22 maggio, infatti, gli alunni più piccoli della Primaria hanno incontrato l’autrice Mary Griggion, mentre giovedì 23 maggio le classi quarte e quinte si sono confrontate con Paola Peretti a Vallelonga. Presso la medesima sede, sempre giovedì 23 maggio, gli alunni della Secondaria hanno discusso del libro con una delle due autrici, Luciana Cilento.

Tante le domande poste alle scrittrici e tanti gli spunti di riflessione offerti dai giovani lettori che, guidati dai rispettivi insegnanti, hanno saputo interagire bene e “dialogare” con i libri, facendo della lettura “il gioco più bello che l’umanità ha inventato”.