Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Fabrizia raccontano il territorio attraverso un video-documentario

Un’iniziativa educativa e coinvolgente, sostenuta dal dirigente scolastico, Giuseppe Sangeniti, ha recentemente visto protagonisti gli alunni delle classi terza, quarta, quinta della Scuola Primaria e la prima classe della Scuola Secondaria di primo grado di Fabrizia, impegnati nella realizzazione di un video-documentario all’interno dei moduli conclusivi “Ciak che passione” e “Riscopriamo le nostre radici” del progetto “Educare facendo” afferente a Piano Estate.

Grazie al supporto anche di tecnici professionisti e supportati dall’esperienza dei docenti esperti Giuseppe Esposito e Nicole Amato e delle tutor Maria Carmela Pisano e Caterina Valenti, gli alunni hanno esplorato e raccontato con entusiasmo i luoghi più suggestivi e significativi del loro paese, luoghi in parte, purtroppo ormai disabitati ma che continuano a custodire le radici su cui si è costruita l’identità di Fabrizia, testimoni silenziosi di tradizioni, valori e modi di vivere che non devono essere dimenticati. Il lavoro prodotto dagli alunni, è stato infine raccolto all’interno di un video – documentario da loro stessi montato seguendo le indicazioni degli operatori che hanno girato le scene. Il documentario, frutto di diversi incontri di lavoro sul campo, propone quindi, un viaggio tra i tesori naturalistici e culturali di Fabrizia: dalle vie del centro storico, alle chiese, ai punti panoramici, fino ai boschi circostanti e al caratteristico laghetto, simbolo di una natura ancora incontaminata.

Gli alunni hanno partecipato attivamente e con entusiasmo a tutte le fasi del progetto, dalla preparazione dei testi alla recitazione davanti alla videocamera fino al montaggio. Le parti recitate, elaborate durante il primo incontro con il contributo dei tecnici e dei docenti, sono diventate la voce narrante del documentario, in un connubio armonioso tra didattica e creatività.

Momento culminante del progetto è stata la presentazione e la proiezione del video-documentario nel salone della scuola, alla presenza del dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, del sindaco di Fabrizia Francesco Fazio, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Fabrizia, del presidente del Consiglio d’Istituto Roberto Montagnese, alunni, docenti e numerosi genitori. Un’occasione speciale per condividere il lavoro svolto e per mostrare il talento e l’impegno dei ragazzi, che hanno saputo raccontare con semplicità e passione la bellezza del loro territorio.

Oltre al suo valore didattico, il video-documentario rappresenta un prezioso strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Potrà infatti essere utilizzato non solo all’interno della scuola come risorsa educativa, ma anche dall’Amministrazione comunale in iniziative di promozione turistica e culturale. Grazie allo sguardo autentico dei bambini e alla qualità del lavoro svolto, il documentario diventa un vero e proprio “biglietto da visita” per Fabrizia, capace di raccontarne l’identità, le risorse naturali e il patrimonio paesaggistico con freschezza, autenticità e orgoglio.

Il progetto ha rappresentato non solo un’opportunità formativa per sviluppare competenze multimediali, storiche, linguistiche e relazionali, ma anche un importante momento di consapevolezza per i più giovani sul valore del loro paese, stimolando senso di appartenenza e rispetto per l’ambiente.

Un’iniziativa che merita di essere valorizzata e che dimostra quanto la scuola, quando si apre al territorio e al lavoro di squadra, possa diventare un motore di crescita, cultura e identità.