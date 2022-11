Gli alunni della scuola primaria di Brognaturo alle celebrazioni per il 4 novembre

Le insegnanti e gli alunni della scuola primaria di Brognaturo (Istituto comprensivo di Vallelonga) hanno accolto l’invito del sindaco Rossana Tassone, di concerto con la dirigente Eleonora Rombolà, e hanno partecipato alle celebrazioni per il 4 novembre. Le insegnanti hanno prontamente coinvolto gli alunni nella certezza che solo ricordando il passato si può guardare avanti con fiducia, lavorando per costruire l’unità e la pace in ogni contesto. “I nostri bambini – è stato il sentire condiviso – sono il futuro e la loro presenza dà maggior valore ad una cerimonia che non dev’essere partecipata solamente da chi è più avanti con l’età”. Le insegnanti hanno quindi accompagnato gli alunni che, sfilando in un corteo tricolore, hanno raggiunto la chiesa di Brognaturo, dove è stata celebrata una messa in suffragio dei soldati caduti di tutte le guerre. A conclusione del rito religioso, i bambini, le autorità e i cittadini presenti, si sono recati al Monumento dei Caduti, dove è stata deposta una corona di alloro.