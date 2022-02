Gli alunni del Convitto “Filangieri” partecipano al progetto “Yellow Butterfly”

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado del Convitto nazionale “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia, diretto dal dottor Alberto Capria, in occasione della giornata della Memoria (ricorrenza internazionale celebrata il 27 Gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto) hanno partecipato al concorso nazionale indetto da Twinkl “Yellow Butterfly”, che anche quest’anno ha proposto una modalità diversa e digitale per ricordare le vittime della Shoah con lo scopo di educare le generazioni future ricordando il passato.

L’oggetto del progetto “Yellow Butterfly” (in italiano “Farfalla Gialla”) è ricordare i tragici eventi della Shoah e tutte le sue vittime, ma allo stesso tempo riflettere ed apprezzare la libertà che abbiamo oggi, spesso sottovalutata e data per scontata. Il simbolo della “Farfalla Gialla” è tratto da una poesia di Pavel Friedman (7 Gennaio 1921 – 29 Settembre 1944), un giovane poeta che viveva nel ghetto di Terezin (Theriesenstadt) e che morì ad Auschwitz.

Gli alunni delle varie classi, partendo dall’obiettivo del concorso, hanno realizzato un progetto multidisciplinare avente come obiettivo il tema della Shoah. Dapprima si sono dedicati allo studio di alcuni autori che hanno vissuto in prima persona gli eventi di quel tragico periodo e poi hanno espresso quanto appreso su tale tema attraverso varie attività proposte dagli insegnanti della scuola.

Il filo conduttore è stato “la farfalla gialla”. Partendo dall’analisi testuale di Friedman, i ragazzi hanno descritto e trasmesso attraverso varie forme di espressione (testuale, artistica, fotografica, multimediale) le loro emozioni e i sentimenti provati nell’affrontare e conoscere tale tematica.

Con il lavoro svolto si è cercato di riflettere e meditare su quanto successo in passato per evitare che in futuro accadano simili crudeltà.

L’Ebook finale prodotto ha suscitato non solo grande entusiasmo nel nostro istituto ma è stato apprezzato dalla giuria di Twinkl che ha conferito agli alunni il premio per la multidisciplinarietà con tale giudizio “I ragazzi sono partiti dall’analisi della poesia di Friedman ma hanno spaziato in un progetto multidisciplinare che ha raccolto un’analisi profonda della storia ma anche originale espressione creativa”.