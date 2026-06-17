“Gli alberi di Serra San Bruno fanno bene al cervello e allungano la vita”: la scoperta scientifica dell’Università di Catanzaro

La scoperta è nata grazie alla passione per il trekking: dopo una camminata nel verde era evidente l’effetto rilassante e ciò ha spinto il ricercatore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro Giosuè Costa (Dipartimento di Scienze della Salute) ed il botanico Carmine Lupia ad approfondire la questione da un punto di vista scientifico. Le risultanze sono state sorprendenti: gli alberi presenti nell’area della Certosa e Santa Maria del Bosco (Abete bianco e Pino laricio) rilasciano particelle che agiscono sui neurotrasmettitori facendo vivere di più e meglio. In particolare, si tratta di molecole non citotossiche che rilassano il neurone: tecnicamente aumenta la conduttanza al clorulo e i canali si aprono per un tempo più lungo e in maniera più profonda. Il risultato è che si registra un calo dell’ansia e l’aumento della sensazione di benessere. In altre parole, c’è un effetto rilassante che, di fatto, allunga la vita.

Gli studiosi hanno analizzato i componenti volatili emessi dagli aghi degli alberi. Sono state caratterizzate una quindicina di molecole diverse: quattro si legavano al recettore Gaba (come il Valium) facendo diminuire la concentrazione di calcio e, appunto, incrementando la conduttanza al cloruro. Dunque, “lo stare bene” in mezzo alla natura non è semplicemente una percezione psicologica, ma ha un fondamento scientifico. Il verde potrebbe pertanto diventare anche una valida alternativa ai farmaci.