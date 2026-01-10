Giustizia, separazione delle carriere al centro del dibattito: a Catanzaro confronto sulla riforma Nordio

La riforma Nordio della giustizia e, in particolare, la proposta di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti sono state al centro del convegno “Separazione delle carriere sì o no: la verità”, svoltosi ieri a Catanzaro. Un appuntamento di rilievo che ha richiamato un pubblico numeroso e qualificato, composto da avvocati, magistrati, accademici e operatori del diritto, confermando la centralità del territorio calabrese nel dibattito nazionale su una riforma destinata a incidere in profondità sull’assetto dell’ordinamento giudiziario italiano.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine distrettuale degli Avvocati di Catanzaro e dalla Fondazione Scuola Forense, si è proposta come momento di confronto tecnico e culturale su una riforma che divide il mondo giuridico e l’opinione pubblica, anche in vista di un possibile passaggio referendario. Un confronto che, come emerso nel corso dei lavori, non riguarda soltanto l’organizzazione della magistratura, ma investe direttamente il rapporto tra cittadini, giustizia e garanzie costituzionali.

Al centro del convegno il dialogo tra l’avvocato penalista Giandomenico Caiazza, presidente del Comitato referendario “Sì Separa”, e il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del Comitato “Giusto dire No”, portatori di due visioni nettamente contrapposte sul futuro dell’ordinamento giudiziario. In collegamento da remoto è intervenuto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha illustrato l’impostazione del Governo e il senso complessivo della riforma promossa dal ministro Carlo Nordio.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre registrata la partecipazione in qualità di relatori dell’avvocato Valerio Murgano componente della giunta nazionale delle Camere Penali e del Procuratore capo della Procura della Repubblica di Crotone, a conferma dell’attenzione con cui il mondo forense e quello della magistratura seguono un dibattito che tocca direttamente l’organizzazione e il funzionamento della giustizia anche nei territori.

Nel suo intervento, Giandomenico Caiazza ha sviluppato una riflessione articolata e fortemente critica sull’attuale assetto del processo penale, sostenendo che la separazione delle carriere rappresenti una riforma necessaria e non più rinviabile. Secondo il penalista, il tema centrale non è l’efficienza del sistema giudiziario, ma la qualità delle garanzie e la credibilità della giurisdizione. L’appartenenza di giudici e pubblici ministeri allo stesso ordine e allo stesso percorso di carriera, ha osservato, avrebbe prodotto nel tempo una contiguità culturale e professionale che rischia di indebolire la percezione della terzietà del giudice, principio cardine del giusto processo.

Caiazza ha sottolineato come la separazione delle carriere non debba essere letta come un attacco alla magistratura, ma come un passaggio di chiarezza istituzionale. A suo avviso, distinguere nettamente chi accusa da chi giudica significa rafforzare entrambe le funzioni, rendendo più trasparente il ruolo del pubblico ministero e restituendo centralità al giudice come soggetto realmente terzo e imparziale. Il penalista ha inoltre respinto con decisione l’idea che la riforma possa aprire la strada a una subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo, sostenendo che una vera separazione delle carriere richiede, al contrario, garanzie costituzionali ancora più forti di indipendenza.

Nel suo intervento, Caiazza ha richiamato anche il confronto con i modelli delle altre democrazie occidentali, evidenziando come l’Italia rappresenti un’eccezione nel panorama europeo e internazionale. Una peculiarità che, secondo il presidente del Comitato “Sì Separa”, non ha prodotto benefici evidenti, ma ha contribuito a un progressivo squilibrio del processo penale. Da qui la necessità di una riforma che riporti al centro il contraddittorio, la presunzione di innocenza e la parità tra accusa e difesa, restituendo fiducia ai cittadini e rafforzando la legittimazione del sistema giudiziario.

Di segno opposto la posizione espressa da Enrico Grosso, che ha invitato a guardare alla riforma con particolare cautela. Il costituzionalista ha sottolineato come la separazione delle carriere non possa essere considerata una semplice modifica organizzativa, ma incida su principi strutturali dell’ordinamento, a partire dall’unità della magistratura. Secondo Grosso, il rischio è che una distinzione netta delle carriere possa, nel tempo, determinare una diversa collocazione del pubblico ministero nel sistema dei poteri, con possibili riflessi sull’autonomia dell’azione penale e sull’equilibrio complessivo tra potere giudiziario ed esecutivo.

Nel suo intervento da remoto, il viceministro Francesco Paolo Sisto ha ribadito che l’obiettivo dell’Esecutivo è quello di rendere la giustizia più efficiente, trasparente e comprensibile, senza mettere in discussione l’indipendenza della magistratura. La separazione delle carriere, ha spiegato, sarebbe funzionale a chiarire ruoli e funzioni, rispondendo a una domanda di riforma che proviene da ampi settori della società civile.

Il convegno si è così confermato come un momento di confronto qualificato e partecipato, capace di restituire la complessità di una riforma che continuerà ad alimentare il dibattito pubblico e istituzionale nei prossimi mesi, chiamando in causa non solo gli addetti ai lavori, ma l’intera collettività.